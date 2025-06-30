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«Был как папа»: 16-летняя школьница из Кургана обвинила бывшего отчима в растлении

Школьница из Кургана рассказала о трехлетнем насилии со стороны бывшего отчима
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Школьница из Кургана рассказала екатеринбургским следователям о пережитом сексуализированном насилии со стороны бывшего отчима. Подробности истории сообщает E1.RU.

По словам 16-летней Алены (имя изменено), с 13 лет мужчина принуждал ее к интимной близости. Однако рассказать обо всем матери она решилась только спустя три года. Некоторые факты домогательств школьница записала на телефон. Женщина была шокирована и отвезла дочь в Екатеринбург, на прием в СУ СКР по Свердловской области.

«Боялись, что в Кургане могут замять», — объясняет родительница. К тому моменту она уже давно была в разводе с Игорем и не подозревала, что ее дочь состоит с ним в интимных отношениях. Все началось в 2023 году на дне рождения бывшего отчима. Мужчина предложил ей алкоголь, начал трогать, задавать интимные вопросы. Девочка только что окончила 7-й класс.

«В 13 лет я мало что понимала. Потом стала осознавать, что это все ненормально. Испугалась за свое будущее. Я сказала ему, что все расскажу маме. Он ответил: «Ты ничем это не докажешь, тебе никто не поверит, я столько добра для тебя сделал, а ты меня вот так вот предаешь, и тем более ты пила, ты курила, мама обо всем узнает», — рассказывает Алена.

Впоследствии насилие стало регулярным. Тайная связь длилась почти три года, что негативно сказалось на психическом состоянии девушки. У Алены развились тревожность, депрессия, появились проблемы с учебой. Она неоднократно пыталась выйти из нездоровых отношений, а в 9-м классе решилась рассказать матери, опасаясь за свое будущее. Сейчас по заявлению школьницы проводится проверка. Следователи не стали комментировать дело.

Ранее в Москве отчим годами насиловал падчерицу во время месячных, чтобы она не забеременела.

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