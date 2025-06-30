В России спасателям будут предоставлять данные о геолокации пропавших людей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры до 3 ноября проработать вопрос о передаче операторами связи поисково-спасательным отрядам информации о местоположении мобильных телефонов пропавших людей. Об этом сообщает пресс-служба кабмина по итогам стратегической сессии по развитию отрасли связи.

«Еще несколько точечных поручений даны Минцифры. В частности, министерство должно к 3 ноября <...> проработать вопрос <...> предоставления операторами связи поисково-спасательным отрядам информации о местоположении мобильных телефонов пропавших людей для облегчения их поисков», — сказано в публикации.

До этого сотрудников МВД России наделили полномочиями, по которым они смогут самостоятельно принимать решения об административном выдворении из РФ иностранных граждан и лиц без гражданства за некоторые правонарушения.

Принимать решения о выдворении будет несколько категорий правоохранителей. Речь идет о начальниках и заместителях глав территориальных органов, руководителях структурных подразделений по вопросам миграции территориальных органов и их заместителях, глав структурных подразделений по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД. Кроме того, начальники линейных отделов полиции на транспорте и их заместители будут иметь право назначать выдворение за совершение отдельных правонарушений, связанных с нарушением режима пребывания иностранцев в России.

Ранее Мишустин призвал ответственно подходить к переходу на российское ПО.