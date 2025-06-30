На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России спасателям будут предоставлять данные о геолокации пропавших людей

Мишустин поручил давать спасателям информацию о смартфонах пропавших людей
close
Александр Астафьев/РИА Новости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры до 3 ноября проработать вопрос о передаче операторами связи поисково-спасательным отрядам информации о местоположении мобильных телефонов пропавших людей. Об этом сообщает пресс-служба кабмина по итогам стратегической сессии по развитию отрасли связи.

«Еще несколько точечных поручений даны Минцифры. В частности, министерство должно к 3 ноября <...> проработать вопрос <...> предоставления операторами связи поисково-спасательным отрядам информации о местоположении мобильных телефонов пропавших людей для облегчения их поисков», — сказано в публикации.

До этого сотрудников МВД России наделили полномочиями, по которым они смогут самостоятельно принимать решения об административном выдворении из РФ иностранных граждан и лиц без гражданства за некоторые правонарушения.

Принимать решения о выдворении будет несколько категорий правоохранителей. Речь идет о начальниках и заместителях глав территориальных органов, руководителях структурных подразделений по вопросам миграции территориальных органов и их заместителях, глав структурных подразделений по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД. Кроме того, начальники линейных отделов полиции на транспорте и их заместители будут иметь право назначать выдворение за совершение отдельных правонарушений, связанных с нарушением режима пребывания иностранцев в России.

Ранее Мишустин призвал ответственно подходить к переходу на российское ПО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами