Двух роботов унесли на носилках с первого в мире футбольного матча с участием ИИ

В Китае двух роботов унесли на носилках с футбольного матча с участием ИИ

В Китае двух роботов унесли на носилках с первого в мире футбольного матча с участием искусственного интеллекта, пишет Independent.

В Китае впервые в истории прошел полностью автономный футбольный матч, в котором участвовали только гуманоидные роботы, управляемые искусственным интеллектом. Роботы, оснащенные передовыми визуальными датчиками, могли распознавать мяч, передвигаться по полю и самостоятельно подниматься после падений. Однако не все из них успешно выполнили эти задачи: двоих пришлось вынести с поля на носилках после того, как они потеряли «сознание» — то есть прекратили реагировать и не смогли подняться самостоятельно.

Матчи были полны комичных и технических моментов: «игроки» медленно передвигались, сталкивались друг с другом, а порой просто теряли ориентацию. Тем не менее организаторы отметили значительный прогресс в технологиях восприятия и принятия решений роботами.

«Спортивные соревнования – отличная испытательная площадка для гуманоидных роботов. Они помогают нам быстрее разрабатывать алгоритмы и аппаратно-программные систем», — заявил Чэн Хао, основатель и генеральный директор компании Booster Robotics.

Он также подчеркнул важность безопасности при взаимодействии роботов и людей. По его словам, одна из потенциальных задач – проведение совместного матча, где роботы и люди играли бы вместе, показывая безопасное сотрудничество.

Организаторы соревнований выразили надежду, что подобные мероприятия помогут повысить осведомленность о возможностях и перспективах развития технологий искусственного интеллекта и гуманоидных роботов.

Ранее в Китае прошел первый в мире турнир по боксу среди роботов.