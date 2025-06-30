В российском городе детей из коррекционной школы не пригласили на общий выпускной

В Южно-Сахалинске старшеклассников коррекционной школы «Надежда» не пригласили на общегородской выпускной. Мэрия разбирается в ситуации, пишет АСТВ.ру в Telegram-канале.

Известно, что этому возмутилась мама одного из учеников коррекционного учреждения и обратилась к властям, которые сразу же принесли извинения. В департаменте образования подчеркнули, что мероприятие открытое, информация о нем находится в общем доступе и на него могли прийти все желающие выпускники.

«Какого-то специального регламента по участию детей в общегородском мероприятии нет — все по желанию детей и их родителей. Именно они принимают решение и сообщают руководству школы для дальнейшей организации участия. Также руководство школы интересуется, кто из ребят планирует участвовать», — сказано в посте.

Уточняется, что в коррекционной школе инициативы от родителей не поступило, но и руководство якобы недостаточно информировало родителей.

В мэрии пообещали провести с руководством школы и родительским коллективом работу, чтобы заблаговременно и в индивидуальном порядке обсуждать участие детей в общегородских мероприятиях, заключается в сообщении.

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