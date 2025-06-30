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Суд обратил в доход России турецкую недвижимость чиновницы

Суд обратил в доход государства недвижимость в Турции экс-замглавы санатория МО
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Петроградский районный суд обратил в доход государства квартиру, земельный участок и парковочное место в Турции, которые принадлежали бывшей заместительнице начальника ФГБУ «Сакский военный клинический санаторий имени Пирогова» министерства обороны Елене Шараповой и ее сыну Андрею Долгополову. Об этом сообщает ТАСС.

Также суд обязал чиновника выплатить государственную пошлину в размере 6 тыс. рублей.

Арест на недвижимость Шараповой и Долгополова был наложен в декабре прошлого года, а ее стоимость оценивалась в 18,5 млн рублей. Судом также были приняты обеспечительные меры, запрещающие чиновнику и ее сыну осуществлять сделки с имуществом на территории Турции.

По данным прокуратуры, Шарапова с 2020 по 2023 год предоставляла неполную и ложную информацию о своих доходах, расходах и имуществе, чтобы скрыть зарубежные активы. Долгополов работал в том же военном санатории в, что и его мать.

Ранее прокурор запросил конфискации имущества Тимура Иванова.

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