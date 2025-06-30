Россиянин едва не лишился руки, проигнорировав технику безопасности в работе с болгаркой

В Подмосковье врачи спасли мужчине руку, который покалечил ее болгаркой

Врачи Ступинской больницы в Подмосковье спасли 30-летнего мужчину, который получил серьезную травму, работая с электроинструментом. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.

Пациент поступил в медучреждение на скорой. Он рассказал, что во время работы с болгаркой его рука соскользнула и попала под вращающийся диск.

«Мужчина поступил к нам с серьезной травмой: деформация костей и мягких тканей была слишком значительной. В процессе хирургического вмешательства, которое длилось три часа, мы остановили кровотечение, а после выполнили первичный остеосинтез пястных костей спицами и послойно ушили мягкие ткани», — поделился травматолог больницы Олег Шишкин.

Медик подчеркнул, что его коллеги смогли спасти кисть от ампутации, однако теперь мужчине предстоит длительная реабилитация.

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