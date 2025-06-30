«Риск для всего самолета»: в России ожидают запрета на авиаперевозку пауэрбанков

В России могут пойти по пути Китая и тоже ввести запрет на провозку пауэрбанков в самолетах в ручной клади. Случаи возгорания и задымления салонов из-за таких зарядных устройств в стране уже происходили, поэтому такой шаг будет логичным, заявил НСН исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

По мнению специалиста, перед введением такого запрета необходимо оценить, какие пауэрбанки используются в России, и какой уровень мощности может считаться опасным для провозки в самолете.

«Прецеденты, когда были случаи возгорания и задымления таких устройств, уже фиксировались на борту воздушного судна в России, так что принятие ограничений — ожидаемое и логичное решение», — считает Пантелеев.

По его словам, многие страны вводят аналогичный запрет – это, по сути, мировая тенденция, так как оснований для допуска на борот устройств, имеющих риск самовозгорания, нет. Однако все-таки важно проанализировать, какие именно устройства должны попасть под запрет, чтобы установить контроль именно за теми пауэрбанками, которые действительно могут представлять опасность на борту воздушного судна, пояснил авиаэксперт.

Обычные меры досмотра оценить степени риска не позволяют, поэтому важно, чтобы устройства имели маркировку на соответствие требованиям. При отсутствии маркировки они автоматически должны попадать в число опасных, так как гарантировать, что самовозгорания не будет, невозможно.

«В конце концов, и сами пассажиры заинтересованы в том, чтобы использовать только заведомо исправные устройства», — заключил Пантелеев.

Напомним, с 28 июня Китайское управление гражданской авиации (CAAC) ввело запрет на провоз в ручной клади пауэрбанков без четкой маркировки сертификации 3C. Новый регламент касается всех внутренних авиарейсов и направлен на повышение уровня безопасности полетов. Мера обусловлена ростом числа инцидентов с возгоранием и задымлением внешних аккумуляторов на борту На фоне проблем с безопасностью ведущие производители, включая Xiaomi, Baseus, Ugreen, Anker и Romoss, уже отозвали отдельные партии продукции.

Ранее сообщалось, что в Госдуме не планируют запрещать провозить пауэрбанки в самолетах после взрыва на борту.