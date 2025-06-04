В Госдуме не планируют запрещать провозить пауэрбанки в самолетах после взрыва на борту

Пауэрбанк взорвался у пассажирки рейса »Санкт-Петербург – Якутск», в салоне самолета произошло задымление, женщина получила ожоги. Зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что необходимости в запрете перевозки портативных аккумуляторов в самолетах нет.

«Нужно ли дополнительно регулировать их перевозку на федеральном уровне? Я думаю, нет. Локальных требований авиакомпаний пока достаточно, если мы учитываем тщательное их выполнение. И это касается не только пауэрбанков, но и любых зарядок, которые работают на литий-ионных аккумуляторах. Однажды я летел с семьей, в багаже были детские электронные игрушки на аккумуляторах, мне пришлось по требованию сотрудника аэропорта доставать их все и перекладывать в ручную кладь», — рассказал депутат.

Федяев подчеркнул, что у авиакомпаний «особенное отношение» к пауэрбанкам: каждый регулирует их провоз по-своему. Он отметил, что в России нет прямых запретов, зато существуют ограничения по мощности устройств, количеству и упаковке.

«Но самое главное – аккумуляторы нельзя перевозить в багаже, и здесь компании руководствуются правилами проведения предполетного и послеполетного досмотров», — сказал он.

Депутат обратил внимание на вопрос перевозки инвалидных колясок с мощными аккумуляторами. Федяев предложил ввести единые правила для перевозчиков.

«Насколько мне известно, не все они съемные. Возможно, вот здесь во избежание эксцессов требуются единые правила для всех перевозчиков, потому что человек с ограниченными возможностями может лететь в одну сторону одной авиакомпанией, а возвращаться другой, с другими требованиями к перевозке», — сказал он.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что портативный аккумулятор взорвался у 21-летней пассажирки рейса «Санкт-Петербург – Якутск». В салоне произошло сильное задымление, девушка получила ожог ступни.

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