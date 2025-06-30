В Крыму задержали двух мужчин, передававших СБУ фото военной техники

В Крыму силовики задержали двух местных жителей 1977 и 1993 года рождения, которые снимали российские объекты и передавали фото Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.

«Задержанные были завербованы СБУ посредством мессенджера Telegram. Отснятые по заданию кураторов материалы крымчане отправляли в украинский Telegram-бот для последующего использования в интересах иностранной разведки», — говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчины снимали объекты критической инфраструктуры и военную технику. Обоих задержанных арестовали, на допросе они признали вину. Возбуждено уголовное дело о госизмене.

До этого сообщалось, что в Мелитополе задержали сотрудника медорганизации, который передавал спецслужбам Украины личные данные пациентов. На него также завели дело о государственной измене.

Ранее ФСБ призвала россиян не общаться с незнакомцами в Telegram.