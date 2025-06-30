Пользователи «Авито Путешествий» получили возможность заселяться бесконтактно

Сервис для бронирования жилья «Авито Путешествия» добавил фильтр «бесконтактное заселение», сообщает пресс-служба компании. Новая функция направлена на улучшение пользовательского опыта и позволяет отсеивать варианты в зависимости от запросов гостей.

По данным исследования сервиса, возможность бесконтактного заселения важна для 33% пользователей, бронирующих посуточные квартиры. По популярности новый фильтр вошел в топ-4, уступив только параметрам количества комнат, кроватей и цены.

«Мы продолжаем делать «Авито Путешествия» удобнее для наших пользователей, чтобы они могли сконцентрироваться на положительных эмоциях и предвкушении путешествия, а также меньше времени тратить на формальные вещи в виде отсеивания заведомо неподходящих вариантов», — отметил директор сервиса Артем Кромочкин.

Он подчеркнул, что фильтр бесконтактного заселения доступен в более чем половине посуточных квартир во всех регионах страны.

В компании уточнили, что внедрение нового фильтра стало особенно актуальным на фоне роста числа объектов на платформе. Так, по сравнению с июнем 2024 года количество доступных для посуточной аренды квартир увеличилось на 32%.

Наиболее активно фильтр используют в Хабаровском крае, Северной Осетии и Омской области. Лидерами по доле объектов с опцией бесконтактного заселения стали Москва (84% от всех объектов в регионе), Ханты-Мансийский АО (80%), Бурятия (79%), Московская область (75%), Ямало-Ненецкий АО (74%), Томская область (73%), Кабардино-Балкария и Новосибирская область (по 72%).