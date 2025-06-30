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СК возбудит уголовное дело после избиения девочки на Камчатке

Бастрыкин поручил завести уголовное дело после избиения девочки на Камчатке
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Максим Блинов/РИА Новости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение завести уголовное дело по факту избиения девочки в детском лагере на Камчатке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следственными органами СК России по Камчатскому краю по данному факту организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета России поручил руководителю СУ СК России по Камчатскому краю Владимиру Кулакову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах», — сказано в сообщении.

В пресс-службе также заявили, что руководство лагеря не реагирует на жалобы родителей.

29 июня сообщалось, что в детском лагере на Камчатке подростки жестоко избили девочку и выложили видео избиения в соцсетях. Также о случившемся написал анонимный автор в отзывах в сервисе «2ГИС».

Инцидент произошел в детском оздоровительном лагере «Альбатрос» в Елизовском районе. По информации издания «Подъем», девочка приехала туда в начале июня и с удовольствием проводила время со сверстниками, но позже в лагерь приехали дети из неблагополучных семей, которые «сколотили банду» и устроили «дедовщину».

Ранее в Перми подростки избили девочку и заставили целовать им ноги.

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