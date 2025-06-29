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В детском лагере на Камчатке подростки избили девочку

Девочка пострадала от избиения сверстников в детском лагере на Камчатке

В детском лагере на Камчатке подростки жестоко избили девочку и выложили видео избиения в соцсетях. Также о случившемся написал анонимный автор в отзывах в сервисе «2ГИС». На это обратило внимание издание «Подъем».

Инцидент произошел в детском оздоровительном лагере «Альбатрос» в Елизовском районе. Девочка приехала туда в начале июня и с удовольствием проводила время со сверстниками, но позже в лагерь приехали дети из неблагополучных семей, которые «сколотили банду» и устроили «дедовщину».

По словам автора отзыва, родители одной из пострадавших от рук хулиганов узнали о случившемся и пытались решить вопрос с руководством лагеря, но их обращение оставили без внимания.

В СУ СКР по Камчатскому краю сообщили, что сотрудники ведомства уже выехали на место происшествия.

«В ходе проверочных мероприятий будут установлены причины и условия происшедшего, а также дана оценка действиям либо бездействию руководству и персоналу детского учреждения», — говорится в сообщении.

Ход проверки находится на контроле у прокуратуры.

Ранее подростки в Тверской области издевались над мужчиной, снимая на видео.

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