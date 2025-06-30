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Развеян миф о пользе «низкокалорийных» десертов при похудении

Доцент Лебедева: низкокалорийные десерты делают с опасными сахарозаменителями
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Ресторан «Пифагор»

Низкокалорийные ПП-десерты появились на отечественном рынке еще 10 лет назад, однако настоящий бум потребления они переживают именно сейчас. Люди стали уделять больше внимания питанию и следить за своим весом, чтобы не допустить развития диабета, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.

Сами по себе низкокалорийные десерты не могут помочь похудеть, потому что похудение — сложный процесс, который заключается в создании дефицита калорий: мы должны больше тратить и меньше потреблять.

«Для похудения люди отправляются в тренажерный зал, а после интенсивных тренировок организм требует восполнить затраченную энергию — именно поэтому после фитнеса часто хочется сладкого. Сахар — самый простой и быстрый источник энергетических ресурсов, однако этот ингредиент считается опасным для всех худеющих из-за высоких показателей по калорийности и гликемическому индексу», — объяснила эксперт.

Именно поэтому производители пошли на следующий шаг — ввели десерты правильного питания, в которые вместо сахара добавляют сахарозаменители: фруктозу, эритрит, стевию, аспартам, сукралозу и другие ингредиенты. Эти компоненты имеют множество побочных эффектов и, как правило, не решают проблему с лишним весом.

«Потребители низкокалорийных десертов находятся в группе риска сразу по нескольким группам заболеваний: сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, почек, кожи и, конечно, кариеса. Сахарозаменители не являются полезными, а многие из них слаще сахара и обманывают наши рецепторы и не подают в организм глюкозу, тем самым создавая условия для повышения инсулина в крови и развития диабета II степени», — подчеркнула эксперт.

Тем не менее кондитерская отрасль нашла безопасное решение для создания низкокалорийных десертов, которые не будут провоцировать развитие серьезных заболеваний. В последние годы все больше кондитерских фабрик выпускает изделия с добавлением сладкого белка, который доказал свою безопасность в ходе клинических исследований, резюмировала специалист.

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