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Врач предостерег россиян от сна под вентилятором

Врач Вечтомов: спать под вентилятором можно, но не направлять его на себя
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Depositphotos

Можно ли спать под вентилятором без вреда для здоровья? Этот вопрос интересует многих людей, особенно летом или в отпуске в жарких странах. Разобраться в нем в беседе с «Газетой.Ru» помог врач-терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиника» Сергей Вечтомов.

По словам врача, спать под вентилятором можно. И у этого даже есть свои плюсы: охлаждение — помогает легче переносить жару и улучшает качество сна; циркуляция воздуха — предотвращает духоту и снижает влажность в комнате; белый шум — некоторым людям звук вентилятора помогает быстрее заснуть.

Однако есть несколько важных моментов, которые стоит учитывать, чтобы избежать негативных последствий для здоровья.

«В частности, вентилятор способен пересушивать слизистые носа и горла, снижая их защитные функции и вызывать местное переохлаждение, что повышает восприимчивость к вирусам (например, к ОРВИ), а также ухудшать состояние при хронических синуситах или аллергическом рините. Поэтому, если у вас снижен иммунитет или склонность к простудам, не направляйте вентилятор прямо на себя или используйте режим вращения», — посоветовал врач.

Другой момент, который стоит учитывать, это вероятность мышечного напряжения. Холодный воздух может вызвать скованность в мышцах (особенно в шее и спине) и провоцировать таким образом обострение неспецифической мышечной боли в спине или обострение артритов. Поэтому лучше уменьшить скорость вентилятора или поставить его на расстоянии.

«Кроме того, вентилятор поднимает пыль, что может раздражать дыхательные пути. Повышает риск вызвать приступ бронхиальной астмы. Решение этой проблемы следующее — регулярно чистите лопасти и используйте воздушные фильтры», — добавил Вечтомов.

Также стоит учитывать, что усиленное испарение пота может привести к потере жидкости в организме и, как следствие, обезвоживанию. Поэтому врач советует пить воду перед сном и пользоваться увлажнителем воздуха.

«Таким образом, спать с вентилятором можно, если: он не дует прямо на вас (лучше направить в стену или включить режим вращения); в комнате нет сквозняка; вы не болеете и не страдаете от аллергии/астмы. И лучше совсем отказаться от этого, если у вас есть хронические ЛОР-заболевания, невралгии или аллергия на пыль», — резюмировал терапевт.

Ранее в России подорожали кондиционеры и вентиляторы.

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