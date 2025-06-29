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Неадекватный мужчина под наркотиками повредил дорогие иномарки в Петербурге

Молодой человек из Петербурга повредил дорогие автомобили баллонным ключом
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78.ru

В Санкт-Петербурге молодой человек разгромил припаркованные авто баллонным ключом. Об этом стало известно 78.ru.

Инцидент произошел на парковке у одного из ЖК на Муринской дороге. От действий неадекватного мужчины пострадали BMW, Audi и еще несколько иномарок. Но сильнее всего не повезло владельцу BMW, он оценил ущерб в 1,9 млн рублей.

«У меня счет там под 2 миллиона, учитывая запчасти сейчас и стоимость машины. Вчера еще сделал экспертизу, и сегодня уже поехал делать свою машину. К сожалению, страховка закончилась, я сам езжу хорошо, не стал продлевать, думал, ничего страшного, буду следить, буду аккуратнее. К сожалению, возмещать ущерб должен только этот человек, но <...> насколько я понимаю, его отпустили», — пожаловался хозяин машины.

Он назвал виновника погрома «потенциально опасным для общества человеком». По словам мужчины, молодой человек — ему всего 22 года — уже воровал в ближайшем гипермаркете и был замечен за употреблением запрещенных веществ. Соседи говорят, что он же за несколько дней до инцидента приставал к незнакомой девушке на улице.

Ранее девушка устроила погром на парковке в Красноярске из-за ненависти к бывшему.

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