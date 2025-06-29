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Более 41 тыс. норвежцев по ошибке получили сообщение о большом выигрыше в лотерею

Глава лотерейной компании Норвегии ушла в отставку из-за ошибки при розыгрыше
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Robson90/Shutterstock/FOTODOM

В Норвегии более 41 тыс. человек по ошибке получили в приложении международной европейской лотереи Eurojackpot сообщение о большом выигрыше, передает NRK.

По данным телеканала, это произошло вечером в пятницу, 27 июня. Сумма ошибочного выигрыша в 10 тыс. раз превышала реальный. Причиной стало то, что при конвертации сумм из евро в норвежские кроны их не разделили, а умножили на 100.

Гендиректор государственной лотерейной компании Norsk Tipping Тонье Сагстуэн взяла на себя ответственность за инцидент и подала в отставку.

Весной в США 45-летний житель Мичигана разбогател на $1 млн благодаря ошибке кассира. Он рассказал, что зашел в магазин за лотерейным билетом. Однако продавец неправильно поняла его слова и продала ему билет на другой розыгрыш. На следующее утро после покупки жена мужчины проверила штрих-код билета и узнала, что он оказался выигрышным, принеся владельцу $1 млн. Американец положил билет в банку и закопал ее во дворе, так как боялся, что с заветным квитком может что-то случиться.

Ранее мужчина выиграл $9 млн и на следующий день все равно вышел на работу.

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