Двухлетний мальчик попал в больницу после того, как осы ужалили его 150 раз

Органы двухлетнего ребенка отказали после того, как его 150 раз ужалили осы. Об этом этом сообщает Daily Star.

Бекхэм Рид из штата Джорджия играл с двоюродными братьями и случайно потревожил осиное гнездо. Насекомые набросились на мальчика и облепили его с головы до ног. Родители срочно отвезли сына в больницу, где ему сделали уколы морфина и бенадрила и отпустили домой.

Однако уже на следующий день кожа Бекхэма стала желтеть. Родители вновь обратились за помощью, и врачи быстро поняли, что у мальчика развивается полиорганная недостаточность — его органы переставали работать из-за большого количества яда. Ребенка срочно подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а затем провели ему диализ, чтобы вывести токсины.

Так как противоядия от яда желтых ос не существует, врачи могут только поддерживать пациента и ждать, пока токсины не выйдут естественным путем. Состояние Бекхэма немного улучшилось, но он все еще находится на аппарате ИВЛ и диализе. Семья мальчика открыла сбор средств на GoFundMe для оплаты лечения.

Ранее мужчина пришел в больницу со змеей, которая его укусила.