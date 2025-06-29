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Двухлетний мальчик попал в больницу после того, как осы ужалили его 150 раз

Органы двухлетнего ребенка из США отказали из-за яда желтой осы
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Органы двухлетнего ребенка отказали после того, как его 150 раз ужалили осы. Об этом этом сообщает Daily Star.

Бекхэм Рид из штата Джорджия играл с двоюродными братьями и случайно потревожил осиное гнездо. Насекомые набросились на мальчика и облепили его с головы до ног. Родители срочно отвезли сына в больницу, где ему сделали уколы морфина и бенадрила и отпустили домой.

Однако уже на следующий день кожа Бекхэма стала желтеть. Родители вновь обратились за помощью, и врачи быстро поняли, что у мальчика развивается полиорганная недостаточность — его органы переставали работать из-за большого количества яда. Ребенка срочно подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а затем провели ему диализ, чтобы вывести токсины.

Так как противоядия от яда желтых ос не существует, врачи могут только поддерживать пациента и ждать, пока токсины не выйдут естественным путем. Состояние Бекхэма немного улучшилось, но он все еще находится на аппарате ИВЛ и диализе. Семья мальчика открыла сбор средств на GoFundMe для оплаты лечения.

Ранее мужчина пришел в больницу со змеей, которая его укусила.

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