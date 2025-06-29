В Калининграде таксист высадил ехавшую из аэропорта пассажирку под проливным дождем

В Калининграде водитель такси высадил пассажирку под проливным дождем. Об этом изданию «Клопс» рассказала пострадавшая Карина.

По ее словам, все началось в аэропорту Храброво, где она познакомилась с двумя девушками. Они предложили скооперироваться ради экономии и вызвали такси через приложение сразу на два адреса: сначала на улицу Генерала Карбышева, затем на Осеннюю. Девушки заранее поделили стоимость поездки, и Карина перевела свою часть.

Таксист с самого начала заподозрил, что пассажирки едут не одной компанией. Он начал выражать раздражение еще в аэропорту, а когда высадил попутчиц Карины, вспылил окончательно. Мужчина на повышенных тонах обвинил девушек в попытке обмануть его и заявил, что такие поездки лишают его заработка.

В конце концов он отказался везти Карину до ее адреса и высадил на автобусной остановке, вернув при этом ей 300 рублей за поездку. Девушка отметила, что стоимость новой поездки была бы такой же. В службе поддержки сервиса пообещали разобраться и наказать водителя.

Ранее таксист пристыдил девушку за то, что она положила ногу на ногу в его авто.