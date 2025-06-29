В Тамбове пенсионер с отверткой напал на девушку на остановке

В Тамбове пенсионер с отверткой ограбил на остановке 16-летнюю девушку

В Тамбове задержан подозреваемый в разбойном нападении на подростка, пенсионер, угрожая девушке отверткой, отобрал телефон. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 71-летний подозреваемый подошел на остановке к 16-летней девушке. Злоумышленник попытался отобрать у несовершеннолетней гаджет, получив отпор, он достал отвертку, выхватил телефон из ее рук и попытался скрыться.

Нападавшего задержали прохожие. В отношении пожилого мужчины возбуждено уголовное дело о разбое, фигуранту может грозить до двух лет лишения свободы.

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