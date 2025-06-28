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В Сочи и Сириусе объявили угрозу смерча

В Сочи и Сириусе объявлена опасность формирования смерча
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Depositphotos

Главное управление Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение о возможности формирования смерчей над морем в районе Сочи. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

«В течение суток 29 и 30 июня на участке Магри - Веселое (Сочи и федеральная территория Сириус) имеется опасность формирования смерчей над морем», — говорится в сообщении.

Сотрудники министерства настоятельно советуют как местным жителям, так и приезжим не покидать помещения или искать безопасное убежище, внимательно следить за развитием ситуации вокруг и использовать водонепроницаемую одежду и обувь.

23 июня в Сочи над прибрежной зоной моря были замечены мощные смерчи. На побережье обрушились ливень и шквалистый ветер. Опубликованные кадры стихии были сделаны над Лазаревским районом, где местные жители запечатлели в небе над морем два водяных столба.

Ранее синоптик предупредил о погодном рекорде 1 июля в европейской части РФ.

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