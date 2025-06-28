В Оренбургской области двух мужчин раздавило бетонными плитами на стройке

В Первомайском районе области железобетонные плиты обрушились на двух рабочих, спасти мужчин не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел 20 июня в поселке Маштаково. Во время строительно-монтажных работ спецоборудования на объекте нефтепроводной компании. На двух водителей подрядной организации, оказавшихся возле объекта, рухнули железобетонные плиты.

Спасти пострадавших не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело Обстоятельства инцидента устанавливаются, назначено проведение ряда судебных экспертиз.

До этого в Иркутске 43-летний мужчина получил травмы на строительной площадке многоэтажного дома. Мужчина находился на поддоне с бетонными блоками и вместе с ними упал с высоты. Пострадавшего придавило бетонными плитами, спасти его не удалось. Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее рабочий впал в кому после инцидента с погрузчиком на складе в Ленобласти.