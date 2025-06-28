В Башкирии 23-летний турист сорвался со скалы

В Белорецком районе Башкирии спасатели пришли на помощь мужчине, который оступился и сорвался со скалы. Об этом сообщает республиканский комитет по ГО И ЧС.

Инцидент произошел на Розовых скалах, 23-летний мужчина в одиночку отправился на прогулку, поднявшись на вершину, он поскользнулся и сорвался с высоты. Крики пострадавшего услышала группа туристов, они вызвали экстренные службы и оказали путешественнику первую помощь.

Спасатели, прибывшие на место, подняли мужчину с помощью специального оборудования и передали его бригаде медиков. Подробности о состоянии туриста неизвестны.

До этого в Ялте спасатели оказали помощь мужчине, который сорвался в реку. Инцидент произошел в поселке Симеиз, мужчина сорвался с высоты и упал в реку, пострадавший пролетел около пяти метров и не смог самостоятельно подняться. На помощь ему пришли специалисты Ялтинского аварийно-спасательного отряда. Пострадавшего подняли на носилках и передали бригаде медиков скорой помощи.

Ранее пожарные спасли туриста, которого придавило 300-килограммовым валуном.