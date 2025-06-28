В Киеве бесплатно распространяют конституцию с вычеркнутым русским языком

Книжный в Киеве дарит конституцию с зачеркнутым фрагментом о русском языке

Книжный магазин «Сенс» в Киеве дарит посетителям конституцию с зачеркнутым фрагментом 10-й статьи, в которой говорится о гарантиях защиты русского языка. Об этом магазин сообщил на своей странице в соцсетях.

В указанной статье конституции говорится следующее: «на Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского языка, других языков национальных меньшинств Украины. Государство способствует изучению языков международного общения. Применение языков в Украине гарантируется Конституцией и определяется законом».

Магазин показал скриншот сообщения, в котором покупателям предлагается получить экземпляр основного закона с зачеркнутым пунктом о защите русского языка.

28 июня Украина отмечает День Конституции.

В 2019 году Верховная рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.

В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах. Он ужесточает ограничения на использование русского языка.

Ранее сообщалось, что на Украине хотят запретить российскую музыку.