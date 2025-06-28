На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Киеве бесплатно распространяют конституцию с вычеркнутым русским языком

Книжный в Киеве дарит конституцию с зачеркнутым фрагментом о русском языке
close
sens_kyiv/X

Книжный магазин «Сенс» в Киеве дарит посетителям конституцию с зачеркнутым фрагментом 10-й статьи, в которой говорится о гарантиях защиты русского языка. Об этом магазин сообщил на своей странице в соцсетях.

В указанной статье конституции говорится следующее: «на Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского языка, других языков национальных меньшинств Украины. Государство способствует изучению языков международного общения. Применение языков в Украине гарантируется Конституцией и определяется законом».

Магазин показал скриншот сообщения, в котором покупателям предлагается получить экземпляр основного закона с зачеркнутым пунктом о защите русского языка.

28 июня Украина отмечает День Конституции.

В 2019 году Верховная рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.

В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах. Он ужесточает ограничения на использование русского языка.

Ранее сообщалось, что на Украине хотят запретить российскую музыку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами