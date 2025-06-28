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Пенсионерка купила несуществующую квартиру в Сочи и лишилась 5 млн рублей

В Хабаровске пенсионерка отдала мошенникам 5 млн рублей, пытаясь купить квартиру
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Ilya Naymushin/Reuters

Пенсионерка из Хабаровского края пыталась заработать на инвестициях, поверила в продажу несуществующей квартиры и лишилась 5 млн рублей. Об этом сообщает краевая прокуратура.

С пожилой женщиной связался неизвестный, представившийся финансовым аналитиком. Он предложил ей заняться инвестированием в ценные бумаги и пообещал быстрый заработок. Пенсионерка поверила незнакомцу и перевела на «специальный счет» 10 тысяч рублей.

Получив 2 тысяч рублей дохода, потерпевшая оформила в банке крупный кредит, продала золотые украшения и перевела «брокеру» деньги. Спустя некоторое время ей позвонил директор инвестиционного агентства и сообщил о продаже своей квартиры в Сочи, предложив пенсионерке купить недвижимость по выгодной цене.

«Пенсионерку заинтересовало такое предложение, но суммы для приобретения квартиры не было. Тогда ей предложили продать свою недвижимость для дальнейшего переезда к морю. Женщина связалась со специалистом по выкупу недвижимости, молодой человек помог продать две ее квартиры за бесценок, прибыль от которой она перевела мошенникам», — сообщили в прокуратуре.

Общий ущерб составил более 5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее российская пенсионерка отдала мошенникам миллион и едва не стала их соучастницей.

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