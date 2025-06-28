В Волгограде пенсионерка лишилась накоплений, пытаясь снять порчу с сына

В Волгограде осудили двух мошенниц, которые выманили у пенсионерки более 300 тысяч рублей под предлогом снятия порчи с ее сына. Об этом сообщает областное управление МВД.

Аферистки встретили 86-летнюю пенсионерку на улице. Они убедили пожилую женщину в том, что на ее сына наложена порча. Поверив в то, что «целительницы» помогут спасти сына, потерпевшая вынесла из квартиры все имевшиеся накопления в сумме более 300 тысяч рублей и передала их злоумышленницам.

Спустя некоторое время женщина заподозрила неладное и обратилась в правоохранительные органы, мошенниц удалось задержать. В отношении ранее судимых местных жительниц было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Приговором суда каждой из них назначено наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы.

До этого в Омске гадалка сняла порчу и золотые украшения с двух женщин. Чтобы избавить подруг от «проклятия», гадалка предложила провести специальный ритуал. Она попросила женщин передать ей все золотые изделия, которые завернула в бумагу, и незаметно подменила полученные украшения. С похищенными ювелирными изделиями обвиняемая скрылась. Обнаружив дома пропажу украшений, омички обратились в полицию, общий ущерб составил 55 тысяч рублей. Лжецелительницу задержали в Хакасии, ей может грозить до четырех лет лишения свободы.

Ранее гадалка «сняла порчу» с россиянина за 1,3 млн рублей.