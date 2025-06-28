В Якутии медведь залез в дом, где спали женщина и дети

В Якутии медведь вломился в дом со спящими людьми

В Мирнинском районе Якутии медведь пришел в поселок и вломился в дом, где спали женщина и двое детей. Об этом сообщается в Telegram-канале «Алмазный край».

Инцидент произошел в поселке Айхал. Медведь пробрался на территорию частного дома, разгромил мусорные контейнеры и проник в постройку, где в этот момент спали женщина и двое детей.

Соседи, услышав шум, начали кричать, якутянка проснулась и сумела выбежать на улицу, схватив одного из детей на руки. Второй ребенок остался в доме, хищник, напуганный шумом, не тронул его и сбежал в лес. Со двора его прогнали собаки.

Местные власти призывают жителей поселка избегать одиночных прогулок и не отпускать детей на улицу без присмотра.

До этого в Пермском крае мужчина встретился с медведем и спасся, благодаря собаке. Местный житель вышел на прогулку с собакой и встретился с медведем. Зверь сначала стоял на пути, но, увидев пса, резко рванул прочь и вскарабкался на сосну. Мужчина отметил, что медведь проявил нетипичное поведение и не стал атаковать.

Ранее в Свердловской области медведь устроил погоню за мужчиной на квадроцикле.