Свекор изнасиловал и закопал невестку после того, как она захотела разойтись с его сыном

В Индии 54-летнего мужчину обвинили в нападении на невестку. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в городе Фаридабад. В семье, где проживали родители, их сын, невестка и их вторая дочь, начался затяжной конфликт, из-за которого пара стала думать о разводе. Эта идея, предположительно, не понравилась семье.

В день инцидента свекор отправил жену на свадьбу к родственникам в другой штат. Тем временем сам мужчина дал невестке снотворное и изнасиловал, а позже схватил за горло. Когда он понял, что женщина не дышит, закопал.

«Источники заявили, что семья не планировала сексуальное насилие и не знала об изнасиловании», – сообщается в публикации.

Изначально предполагалось, что 45-летний мужчина действовал один, так как он взял всю вину на себя, но полиция выяснила, что в произошедшем принимала участие вся семья. Так, муж невестки помогал закапывать, а его сестра якобы спала у себя в комнате.

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