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В Уфе студента осудили за изнасилование любимой, несмотря на отсутствие следов

Mash: в Уфе студента осудили после того, как от него забеременела девушка
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Shutterstock

Студента из Уфы осудили после того, как его возлюбленная заявила об изнасиловании. Об этом сообщает Mash.

19-летний молодой человек и 17-летняя девушка познакомились в прошлом году и стали встречаться, несмотря на то, что родители были против такого союза.

«Решили, что если заведут ребенка, то мамы с папами изменят свое отношение — поймут, что у них все серьезно», – сообщается в публикации.

Узнав, что беременна, девушка рассказала родителям. После этого, по данным издания, мать потребовала, чтобы дочь оговорила возлюбленного и обвинила в изнасиловании. Несмотря на отсутствие следов надругательства, суд приговорил 19-летнего фигуранта дела к восьми годам лишения свободы.

После того, как девушка родила, ее мать смягчилась, семья планирует обжаловать решение суда, после того, как девушке исполнится 18, пара планирует пожениться. Молодая мать хочет добиться разрешения на проведение церемонии в СИЗО.

Ранее петербуржец шесть лет растлевал девочку и получил срок.

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