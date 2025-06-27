Интернет-энциклопедия «Рувики» отметила вторую годовщину создания

За 2 года на «Рувики» было создано свыше 138 тыс. новых материалов

Ежемесячная посещаемость интернет-энциклопедии «Рувики» за два года достигла показателя в семь млн уникальных пользователей. Об этом стало известно во вторую годовщину запуска ресурса.

Проект, основанный на идеях «Википедии», был полностью переосмыслен — как с точки зрения технологий, так и работы над качеством материалов. Для этого энциклопедия привлекла партнеров, обладающих уникальной экспертизой. Одним из них стала РАН — академики рецензировали уже более 12,5 тыс. статей.

Также партнерами «Рувики» выступили Минкультуры РФ, Министерство природных ресурсов и экологии, Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина, Государственный исторический музей, Музей современной истории России, Музей Москвы, Музей Атома, Альянс по защите детей в цифровой среде, Социальный комплекс правительства Москвы, Департамент транспорта города cтолицы, Московский Планетарий и ВДНХ.

Одновременно с работой над качеством материалов энциклопедия увеличила общую базу статей. За два года на ней создано более 138 тыс. новых материалов, общий объем статей в «Рувики» превышает отметку в 2 млн 135 тыс. Также в 2024 году Министерство цифрового развития РФ приняло решение о передаче «Рувики» библиотеки Большой Российской энциклопедии. Работы по переносу контента будут завершены в этом году.

Параллельно велось внедрение новых технологий. В прошлом году «Рувики» начала сотрудничество с компанией Яндекс, в рамках которого в энциклопедию внедрена нейросеть Yandex GPT. С 2025 года пользователям стали доступны быстрый ответ на произвольно сформулированный вопрос, пересказ в разных стилях, суммаризация статей и сгенерированные дополнительные вопросы для большего погружения в тему. Также статьи можно прослушивать в аудиоформате.

«Внедрение ассистента качественно изменило способ взаимодействия читателей с платформой. Теперь не нужно пролистывать материалы в поиске нужной информации, ассистент автоматически проанализирует тексты энциклопедии и сформулирует точный ответ. Это быстрый помощник в поиске новых знаний», — отметил генеральный директор «Рувики» Владимир Медейко.

Помимо русского, «Рувики» развивается еще на 20 языках народов России. Общее количество статей в этих разделах уже приближается к 1,5 млн.

Самые популярные по посещаемости — на татарском, башкирском, чеченском, якутском, марийском и чувашском языках.