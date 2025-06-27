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На Украине предложили запретить аборты

На Украине предлагают запретить аборты из-за демографического кризиса
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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Горсовет Ивано-Франковска обратился к властям Украины с просьбой запретить аборты. Обращение было опубликовано в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Такое предложение местные власти объяснили проблемами с демографией в стране.

«Если не рождаются дети – значит, нет учеников в школах, студентов в университетах, работников на предприятиях, воинов в армии… По этой причине наблюдаем закрытие школ, больниц, предприятий», — говорится в обращении.

Обращаясь к президенту Владимиру Зеленскому, в горсовете отметили, что без увеличения рождаемости, которое в последствие приведет к увеличению населения страны, Украина рискует исчезнуть. Официального ответа от украинского правительства, а также от офиса президента на момент публикации не поступало.

В качестве наглядного примера может выступить соседняя Польша, в которой запрещены аборты. Для выполнения этой медицинской процедуры требуется разрешение врача или прокурора. Аборт разрешен в случаях, когда беременность наступила в результате преступного деяния или когда жизнь или здоровье женщины находятся под угрозой.

Ранее глава РПЦ заявил о падении числа абортов в России.

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