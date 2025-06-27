«В чем пропаганда?»: в «Розовом кролике» оценили решение суда по смазке с запахом каннабиса

Таганский столичный суд оштрафовал директора сети магазинов для взрослых «Розовый кролик» по обвинению в пропаганде наркотиков из-за лубриканта с ароматом конопли. Основатель бренда Максимилиан Лапин заявил «Газете.Ru», что товар официально куплен у дистрибьютора и продается везде, а пропаганды наркотиках в нем нет.

«Товар официально куплен у дистрибьютора и продается у тысячи других предпринимателей. Из конопли [сделаны] сотни товаров, одежда, масла. Конопля используется также в медицинских и профилактических целях во всем мире. По логике суда теперь нужно всю страну оштрафовать и изъять, получается так. И притом: это аромат смазки, а не сам каннабис», — сказал он.

Лапин считает, что дело «похоже на заказ».

«Суд не ответил, в чем была пропаганда и кто ее делал. Одна штука на витрине официально купленная — это суд посчитал пропагандой. Похоже на заказ, потому что тысячи магазинов конкурентов торгуют — ни к кому не пришли, кроме нас. До сих пор все торгуют», — сказал он.

Всю продукцию с ароматом конопли убрали с полок магазина до «полного выяснения обстоятельств», добавил Лапин.

Он также поделился с «Газетой.Ru» декларацией Евразийского экономического союза о соответствии товара требованиям безопасности парфюмерно-косметической продукции — в списке есть и гель португальского производства с ароматом «Cannabis». Декларация действительна до 2026 года.

До этого Telegram-канал «Осторожно, новости» написал, что директора сети магазинов с товарами для взрослых «Розовый кролик» оштрафовали за пропаганду наркотиков из-за продажи смазки с ароматом каннабиса. По данным журналистов, перед Новым годом силовики пришли в один из магазинов у метро «Пролетарская» с проверкой и увидели на витрине интимный гель с маслом семян конопли. На этикетке смазки был листок конопли — это стало поводом начать проверку по статье о пропаганде наркотиков, пишет СМИ.

Ранее в Киргизии вырос спрос на секс-куклы и мастурбаторы после запрета порно.