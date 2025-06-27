Туристка в Японии случайно подобрала на пляже ядовитую улитку, пишет Newsweek.

Туристка Бекил Ролз находилась на пляже в японской Окинаве, когда заметила раковину с причудливым мраморным узором. Как заядлый коллекционер ракушек, она не раздумывая подняла ее, чтобы рассмотреть поближе, и даже записала видео, где держит ее в руках.

«Я была поражена красотой раковины. Все это время думала, что это просто безобидный моллюск», — рассказала женщина.

Только вернувшись домой, Бекил решила проверить в интернете, что это за вид моллюска. Из сети она узнала, что в ее руках был живой представитель вида улиток, чей яд крайне опасен для людей.

После того как Ролз осознала, насколько опасной была ситуация, она призналась, что несколько дней испытывала страх и панические атаки.

«Я все перепроверяла: не укололась ли я? Не пропустила ли момент укуса? К счастью, со мной ничего не случилось, но теперь я знаю, как важно соблюдать дистанцию с незнакомыми существами», — добавила она.

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