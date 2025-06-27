Портал «Чемпионат» стал лауреатом премии «Спорт и Россия»

«Чемпионат» отметили премией «Спорт и Россия» за вклад в развитие индустрии

В Москве прошла торжественная церемония награждения лауреатов премии «Спорт и Россия». «Чемпионат», входящий в медиахолдинг Rambler&Co, победил в номинации «Медиалидер года», сообщает пресс-служба спортивного портала.

Главный редактор портала Вячеслав Опахин подчеркнул значимость награды для команды.

«Нашему СМИ в этом году исполнилось 20 лет и, безусловно, особенно приятно получить награду в юбилейный год. Команда «Чемпионата» проживает каждую минуту вместе с нашими спортсменами и всеми, кто не представляют свою жизнь без спорта», — отметил он

Среди победителей премии также оказались компании и организации, которые внесли заметный вклад в развитие спортивной экосистемы страны. Лауреатами стали «ХИКА», Банк ВТБ, Единый ЦУПИС, XFIT, круизная компания «ВодоходЪ», BIBLIOGLOBUS.RU, РЖД и другие. Каждый из них реализует проекты, направленные на создание инновационной инфраструктуры, внедрение цифровых технологий, продвижение социальных инициатив и популяризацию новых спортивных форматов.

Напомним, премия «Спорт и Россия» ежегодно объединяет представителей бизнеса, государства и общества для обсуждения путей развития спортивной индустрии. Площадка отмечает достижения ключевых участников отрасли, способствующих устойчивому росту спорта в России.