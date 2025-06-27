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В Крыму у студента во время практики остановилось сердце

В Алуште у студента остановилось сердце после купания в воде
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Студент ушел на дно водоема во время практики в Крыму. Об этом сообщает «Mash на волне».

По данным Telegram-канала, вместе с другими учащимися факультета геологии и геодезии он приехал в отель в Алуште, чтобы изучать камни и посещать лекции.

«Парень рассказывал маме о загруженном графике и отсутствии времени даже на еду», – сообщается в публикации.

В какой-то момент молодой человек перестал выходить на связь с близкими, однако спустя продолжительное время заведующий рассказал, что студент оказался в море, и, так как температура воды была низкой, у него остановилось сердце из-за перепада.

Как рассказала мать учащегося, она поинтересовалась, почему сопровождающие не усмотрели за ее сыном. В ответ ей якобы заявили, что в этот момент ели и в целом не обязаны следить за студентами.

Отмечается, что представители университета не связались с семьей и не предложили помощь.

Ранее женщина приняла предложение руки и сердца и через несколько часов ушла на дно во время прогулки на яхте.

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