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Прихожан удивил «библейский знак», появившийся в небе над церковью после мессы

Daily Mail: библейский знак в небе удивил прихожан церкви на Филиппинах

«Библейский знак» появился в небе над церковью после мессы на Филиппинах, пишет Daily Mail.

Толпа собралась у храма для совместной молитвы, когда внимание нескольких прихожан привлекло облако, напоминавшее фигуру стоящего человека. Для многих филиппинцев это стало знаком божественного присутствия.

«Небеса касаются земли самыми неожиданными способами. Напоминание о том, что Христос действительно с нами... даже на небесах», — поделился эмоциями один из комментаторов.

Однако специалисты указывают на возможное объяснение подобных явлений через парейдолию — психологическое явление, при котором человек распознает в случайных формах привычные образы, такие как лица или фигуры. Такое происходит, например, когда люди видят лицо в коре дерева или животное в облаке.

Несмотря на это, более 8000 верующих, как сообщается, посетили место появления «облака-знака», чтобы помолиться и почтить его как священное знамение.

Ранее соцсети удивило упавшее на землю облако в Индонезии.

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