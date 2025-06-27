Сбер расширит программу AI360 в будущем учебном году

Санкт-Петербургский государственный университет присоединится к программе Сбера для создателей ИИ-технологий будущего AI360 в 2025/2026 учебном году, сообщил в интервью «Ленте.ру» первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

В программе уже участвуют ИТМО, ВШЭ, «Иннополис», СПбГУ и МФТИ. Также в новом учебном году увеличится набор до 156 человек.

Программа была запущена в июне 2024 года. Тогда на первый курс отобрали 100 студентов из 30 регионов России. Ведяхин отметил, что среди них было 43 победителя Всероссийской олимпиады школьников, а 94% студентов поступили без вступительных испытаний.

Ведяхин рассказал, что в феврале 2025 года в рамках зимней проектной школы первокурсники на протяжении 70 часов работали над реальными задачами под руководством экспертов Альянса в сфере искусственного интеллекта.

«Хочу поздравить студентов программы с успешным окончанием первого курса. В этом году ребята уже прошли первое серьезное погружение в практику, но самое интересное их ждет впереди. AI360 призвана подготовить новое элитное поколение архитекторов и исследователей искусственного интеллекта, способных решать самые амбициозные задачи в сфере прорывных технологий», — сказал Ведяхин.