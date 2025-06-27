В Сбере рассказали о дополнительных баллах к ЕГЭ за счет олимпиад

Программа школьного акселератора Сбера входит в перечень интеллектуальных конкурсов министерства просвещения РФ, за счет чего участвующие в нем старшеклассники имеют возможность получить дополнительные баллы к своему результату ЕГЭ. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Топ-менеджер Сбера уточнил, что количество дополнительных баллов к ЕГЭ высшее учебное заведение определяет самостоятельно. Максимально школьники могут получить до 10.

Ведяхин уточнил, что преференции при поступлении в вузы и возможность бесплатно учиться в них также могут получить участники кейс-чемпионатов и олимпиад, проходящих при поддержке Сбера. В частности, в текущем году банк совместно с Минобрнауки РФ, «Движением Первых», РТУ МИРЭА и фондами «Наше будущее» и «Вклад в будущее» провел пилотную Всероссийскую олимпиаду школьников по предпринимательству.

Для участия в олимпиаде заявки подали свыше семи тыс. школьников из всех регионов России. Финалистами стали 30 команд из 42 субъектов страны. Они получили гранты на воплощение своих проектов и различные преференции при подаче документов в восемь вузов. В том числе — возможность пройти обучение бесплатно или получить дополнительные баллы к ЕГЭ.

Ведяхин добавил, что в будущем учебном году Сбер организует новую волну образовательных мероприятий. Компания нацелена на создание долгосрочного движения и оказание системной поддержки школьного предпринимательства.