В Сбере анонсировали молодежные демо-дни в нескольких городах России

Сбер в июле проведет традиционную серию молодежных демо-дней в Санкт-Петербурге, Самаре, Челябинске, Нижнем Новгороде и Московской области, рассказал в интервью «Ленте.ру» первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

Он отметил, что программы по развитию предпринимательских навыков и возможности для запуска собственного бизнеса доступны молодому поколению во всех регионах России.

«Мы хотим создать в регионах живую предпринимательскую среду, в которой молодежь чувствует поддержку и видит перспективу», — сказал Ведяхин.

Он добавил, что в рамках демо-дней выпускники школьного и студенческого акселераторов смогут показать свои проекты представителям корпораций, инвестиционных фондов и вузов.

«По итогам демо-дней молодые люди смогут получить реальные предложения о сотрудничестве», — сказал он.

Ведяхин подчеркнул, что лучшие команды будут претендовать на участие в федеральном молодежном Демо-дне, который пройдет в октябре в рамках международного саммита Сбера и правительства Москвы по технологическому предпринимательству Moscow Startup Summit.