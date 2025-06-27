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Россиянам назвали привычку, которую развивать у детей нужно «с горшка»

Специалист Кравчук: детей важно приучать к цифровой гигиене еще с горшка
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Shutterstock

Современных детей необходимо приучать к цифровой гигиене с самого раннего возраста — с первого дня, как ребенок берет в руки гаджет крайне важна воспитательная работа, считает глава комитета по экспорту АРПП «Отечественный софт» Олег Кравчук. Кибергигиена должна быть такой же важной, как мытье рук, заявил он НСН.

Такой внимательный подход убережет дутей от мошенников в будущем, которые все чаще нацеливаются на самых юных пользователей, отметил эксперт.

«Думаю, что как только ребенок начал держать в руках телефон, а это сегодня, практически, с горшка, ему надо объяснять, что, нажав кнопку, можно что-то оплатить, или отправить не туда. Соответственно использовать функции родительского контроля на телефоне», — пояснил Кравчук.

Занмиаться такой работой с детьми должны и родители, и сотрудники школ, и даже создатели мультфильмов через своих персонажей, считает специалист. По его мнению, сначала ребенок должен научиться безопасно владеть смартфоном, а уже потом – переходить дорогу.

В вопросе с мошенничеством именно воспитание играет основную роль, так как государство в данном случае выступает в роли «догоняющего», а преступники всегда идут впереди, отметил эксперт. Они взламывают аккаунты, манипулируют людьми и так далее. Причем бороться приходится с людьми, которые сами все им рассказывают.

«Поэтому здесь как раз именно не столько кибертехнический, сколько воспитательный момент», — заключил Кравчук.

Напонмим, по данным «Лаборатории Касперского», основными целевыми категориями населения для атак телефонных мошенников являются несовершеннолетние, пожилые люди и владельцы криптовалюты. Так, в 2025 году число атак на смартфоны Android через замаскированные под детские игры приложения выросло на 60%. С помощью таких вредоносных файлов мошенники получают возможность заражать все устройства, которые подключены к домашнему Wi-Fi.

Ранее в МВД рассказали о вербовке детей через компьютерные игры.

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