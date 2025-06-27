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Родителям рассказали, как не допустить появления потницы у младенца

Врач Сайфулина: дети до одного года особенно подвержены потнице
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Leszek Glasner/Shutterstock/FOTODOM

Потница — это раздражение кожи, вызванное закупоркой потовых желез и проявляющееся в виде сыпи. Данная проблема может затронуть как взрослых, так и детей, но особенно уязвимы младенцы до года, поскольку у них потовых желез столько же, сколько у родителей, однако площадь их кожи гораздо меньше. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьям Сайфулина.

К слову, как предупреждала в интервью газете «Известия» врач-дерматовенеролог, косметолог Наталья Михайлова, кожа у ребенка гораздо тоньше, чем у взрослого, и более ранимая. Она буквально «запоминает» повреждения: даже простое покраснение, полученное в детстве, в будущем может обернуться стойким пигментным пятном.

Для профилактики потницы, по словам Сайфулиной, важно поддерживать прохладную, хорошо проветриваемую атмосферу, а также одевать ребенка в легкую, свободную одежду из натуральных тканей и заботиться о его гигиене. Кроме того, необходимо избегать чрезмерного пеленания, вовремя менять подгузники и использовать мягкие гипоаллергенные средства ухода.

«Несмотря на то, что сама по себе потница не несет серьезной опасности, она может стать сигналом о нарушениях в работе организма или привести к осложнениям при неправильном уходе. Поэтому при появлении высыпаний важно обратиться к врачу, чтобы исключить более серьезные заболевания», — заключила специалист.

Врач-педиатр, представитель Colix Виталия Прима до этого рассказала «Газете.Ru», как подготовиться к путешествию с младенцем.

По словам эксперта, наличие аптечки гарантирует, что отдых пройдет спокойно и безопасно и запомнится положительными эмоциями. В путешествие с младенцем нужно обязательно взять: градусник, жаропонижающие, болеутоляющие и антигистаминные препараты, неспиртовой антисептик или антибактериальные салфетки, мази от потницы и ожогов, а также средства при ушибах и гематомах.

Ранее родителям объяснили, сколько ребенок должен пить воды в жару.

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