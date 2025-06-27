Врач рассказал о привычках, которые провоцируют постоянную усталость

Привычка есть быстрые углеводы, а также продукты с фруктозой может провоцировать постоянную усталость. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.

Так, например, после употребления арбуза человек может сталкиваться с сильным желанием поспать, потому что организму после еды требуется восстановить силы. Кроме того, усталость может возникнуть на фоне потребления более двух чашек кофе в день, потому что это запускает привыкание.

Врач отметил, что на уровень бодрости также влияют информационные нагрузки — социальные сети, просмотр телевизора. Это может истощать психическую энергию.

«Кроме того, есть визуалы и аудиалы. Первые не переносят бардак вокруг, а вторые — раздражающие звуки, «подъедающие» психическую энергию. Поэтому для многих фраза «порядок на столе — порядок в голове» правдива», — заключил Хухрев.

Американские исследователи выявили участки мозга, активность которых резко возрастает при умственном переутомлении. В эксперименте участвовали 28 здоровых добровольцев. Участникам предлагали задания на рабочую память: им нужно было запоминать и вспоминать последовательности букв, а за правильные ответы можно было получить от 1 до 8 долларов. Чем сложнее было задание, тем больше усилий требовалось и выше была потенциальная награда.

Ранее врач назвал надежный показатель плохого сна.