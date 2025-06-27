Россиянам напомнили о незаменимой пользе абрикосов

Абрикосы — не только вкусное летнее лакомство, но и настоящий кладезь полезных веществ, обладающих множеством оздоровительных свойств. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анжела Толмасова.

Как рассказала врач, благодаря содержанию защитных биохимических соединений абрикосы могут положительно влиять на здоровье глаз, способствовать сохранению молодости кожи, улучшать работу пищеварительной системы, положительно влиять на сердечно-сосудистую систему, нормализовать давление, помогать печени справляться с токсинами и участвовать в профилактике опухолевых процессов.

«Абрикосы богаты природными растительными пигментами — каротиноидами, флавоноидами и фенолом. Эти вещества, в частности, укрепляют иммунитет и обладают противоопухолевыми свойствами», — отметила Толмасова.

Каротиноиды, по ее словам, не только придают абрикосам насыщенный оттенок — от светло-желтого до ярко-оранжевого (чем интенсивнее цвет, тем выше концентрация пигментов), но и являются источником витамина А, который помогает поддерживать зрение, особенно в условиях возрастных изменений.

Также каротиноиды выполняют защитную функцию по отношению к коже: помогают справляться с вредным воздействием ультрафиолета, загрязненного воздуха и табачного дыма. Ряд исследований показывает, что регулярное употребление абрикосов способствует улучшению цвета лица, делает кожу более упругой и эластичной.

«Клетчатка, которая содержащаяся в абрикосах, способствует нормализации пищеварения и профилактике запоров. Кроме того, пищевые волокна и фитохимические соединения, входящие в состав этого фрукта, благотворно влияют на микробиоту кишечника», — добавила специалист.

Кроме того, уникальное сочетание антиоксидантов и биологически активных веществ делает абрикосы полезными и для сердца. Они помогают снижать уровень липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) — так называемого «плохого» холестерина, избыток которого повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Как отметила врач, абрикосы богаты калием — важным элементом, регулирующим водно-солевой баланс и поддерживающим стабильное артериальное давление. Антиоксиданты, включая каротиноиды и витамины, проявляют защитное действие в условиях токсического воздействия — например, алкоголя, помогая сохранить здоровье печени.

«Сушеные абрикосы — курага — содержат лигнаны, растительные фенольные соединения, обладающие свойствами фитоэстрогенов. Они могут быть особенно полезны женщинам в период пременопаузы», — подчеркнула Толмасова.

Ранее россиян предостерегли от покупки ранних арбузов и дынь.