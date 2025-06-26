Во Владимирской области автомобиль придавил мужчину во время ремонта

Во Владимирской области слетевший с домкрата грузовик придавил мужчину

Во Владимирской области мужчину не спасли после неудачной попытки починить грузовик. Об этом сообщает aif.ru.

Инцидент произошел в деревне Дроздовка. По данным издания, местный житель перед ремонтом установил домкрат так, чтобы автомобиль не сорвался с места, и приступил к работе. Однако в какой-то момент грузовая машина поехала и придавила владельца.

На место прибыли сотрудники МЧС, которые извлекли мужчину из-под колес.

«Потребовалось применение гидравлического аварийно-спасательного инструмента, а также использование дополнительных автомобильных домкратов», – сообщается в публикации.

Спасти пострадавшего не удалось. Какие травмы он получил, не уточняется. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего. Сотрудникам предстоит выяснить, соблюдались ли правила безопасности во время ремонта.

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