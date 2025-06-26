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Во Владимирской области автомобиль придавил мужчину во время ремонта

Во Владимирской области слетевший с домкрата грузовик придавил мужчину
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Во Владимирской области мужчину не спасли после неудачной попытки починить грузовик. Об этом сообщает aif.ru.

Инцидент произошел в деревне Дроздовка. По данным издания, местный житель перед ремонтом установил домкрат так, чтобы автомобиль не сорвался с места, и приступил к работе. Однако в какой-то момент грузовая машина поехала и придавила владельца.

На место прибыли сотрудники МЧС, которые извлекли мужчину из-под колес.

«Потребовалось применение гидравлического аварийно-спасательного инструмента, а также использование дополнительных автомобильных домкратов», – сообщается в публикации.

Спасти пострадавшего не удалось. Какие травмы он получил, не уточняется. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего. Сотрудникам предстоит выяснить, соблюдались ли правила безопасности во время ремонта.

Ранее студентов придавило арматурой в поездке «зайцем» в грузовом поезде, их не спасли.

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