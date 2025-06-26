«Единая Россия» подвела промежуточные итоги и наметила план работ

«Единая Россия» в преддверие выборов в Государственную Думу анализирует свою деятельность и работает над дальнейшим улучшением взаимодействия с гражданами для оперативной реакции на их запросы. Об этом председатель партии Дмитрий Медведев заявил на заседании Генсовета политической силы.

«Мы собираем предложения избирателей, которые войдут в новую редакцию народной программы партии. Проработка вопросов, которые должны быть в нее включены, является одним из приоритетов — нужно максимально учесть все, что волнует людей», — подчеркнул Медведев.

Он добавил, что в обновленную народную программу войдет поддержка участников спецоперации и их родных. В рамках этой работы по инициативе «Единой России» принято уже 130 законов.

Также партия продолжит уделять большое внимание муниципальным депутатам, обновлению своих рядов корпуса и повышению их качества. В качестве примера председатель партии привел праймериз этого года — по их результатам на сентябрьских выборах «Единую Россию» представят свыше 800 бойцов СВО.

Кроме того, партия запланировала перезагрузку и актуализацию своих проектов и масштабирование хорошо зарекомендовавших себя практик по работе с людьми на новые регионы. А также продолжит гуманитарную миссию и отметит заслуги ее участников. Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев сообщил, что она уже передала в новые регионы более 140 тыс. тонн гумгрузов.

Также партия меняет свой институт сторонников, и усиливает взаимодействие «Молодой Гвардии Единой России» с вузами и университетами. Кроме того, Дмитрий Медведев дал поручение о проработке различных инициатив, включая создание филиала Высшей партийной школы «Единой России» в новых регионах и поощрение добровольцев, особенно отличившихся в гуманитарной миссии партии в Курской области.