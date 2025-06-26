Депутат Василькова рассказала на Форуме креативных территорий о планах поддержки НХП

Народные художественные промыслы (НХП) становятся важным ресурсом для устойчивого развития территорий, туризма и экспорта. Об этом заявила депутат Госдумы, член комитета по промышленности и торговле Мария Василькова на Форуме креативных территорий.

По ее словам, при экспертном совете по развитию креативной экономики будет запущена рабочая группа по развитию НХП. Ее первое заседание в в Госдуме состоится в июле.

«Эта группа объединит представителей органов власти, бизнеса, образовательных учреждений, институтов развития и самих мастеров. Наша задача — создать условия для нового этапа развития отрасли», — сказала она.

Депутат подчеркнула необходимость современной системы маркетинга и качественного продвижения изделий НХП.

«Важно, чтобы изделия мастеров стали узнаваемыми, желанными и модными, чтобы они заняли свое место в повседневной жизни, в медиа, дизайне, моде и цифровой культуре. Именно продвижение станет ключом к устойчивому спросу и вовлечению молодежи», — отметила Василькова.

По ее словам, ключевым элементом поддержки станет творческая резиденция «Ленинка Арт» на базе Российской государственной библиотеки. Это пространство объединяет художников, дизайнеров, ремесленников и предпринимателей.

«Мы договорились, что «Ленинка Арт» станет точкой входа для молодых мастеров народных промыслов в современную креативную экосистему. Здесь смогут проходить выставки, презентации, коллаборации, образовательные события. НХП должны стать не только частью прошлого, но и вектором, который определяет наше национальное будущее — актуальной частью креативной экономики», — отметила она.

При участии руководства «Ленинка Арт» и рабочей группы разрабатывается создание продюсерского центра для продвижения НХП. Центр будет выстраивать эффективные коммуникационные стратегии и объединять мастеров с современными дизайнерами, брендами и платформами.

«На этой же площадке будет организовано обучение по актуальным направлениям — маркетингу, визуальному стилю, продвижению в цифровой среде, продукт-менеджменту, работе с маркетплейсами. Это позволит мастерам и предприятиям НХП не только создавать высококачественный продукт, но и эффективно продвигать его на современных рынках», — заключила Василькова.