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В России разработаны туристические маршруты по живописным местам Республики Хакасия

«Роснефть» представила три автомаршрута по Хакасии
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Илья Наймушин/РИА Новости

«Роснефть» создала три маршрута для автомобильных путешественников по самым живописным местам Хакасии. Работа велась совместно с туристским информационным центром республики в рамках совместного проекта «Дорогами времени», сообщила пресс-служба компании.

Презентация маршрутов состоялась на АЗС «Роснефти» в Абакане – он является для них отправной точкой. На мероприятии волонтеры компании и сотрудники Туристского информационного центра организовали викторину и вручали участникам памятные подарки.

В «Роснефти» уточнили, что маршруты включают все главные достопримечательности республики. В частности, «Ширинский край – озерный рай» раскроет туристам историю кочевых государств Хакасии, расскажет о затопленных деревнях, золоте курганов, заповедных территориях, дворцах-пещерах под землей, известных академиках и местах отдыха на берегу Красноярского водохранилища. Длительность маршрута составляет 200 км в одну сторону, путь у путешественников займет от восьми часов до трех дней.

Также созданы маршруты «Степное сердце Хакасии» и «К могучей ГЭС на Енисее». Первый рассчитан на срок до трех дней, второй – до двух.

Для каждого маршрута подготовлен подробный аудиогид. Все они доступны на странице Туристского информационного центра Хакасии.

В «Роснефти» подчеркнули, что компания оказывает активную поддержку инициативам по развитию внутреннего туризма и ставит перед собой цель создать комфортные условия для автомобильных туристов. Еще одним ключевым направлением работы является усовершенствование придорожного сервиса и повышение уровня клиентских услуг АЗС «Роснефть».

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