Четыре подруги сделали себе одинаковые татуировки после того, как их ударила молния

Четыре подруги выжили после удара молнии в хижину, в которой они укрывались во время шторма во Флориде, и решили сделать одинаковые татуировки. Об этом сообщает People.

Приехавшие из Кентукки сестры Даниэль и Тейлор Стерджилл, а также две их две подруги, Бекки Джонсон и Келли Брайант, отдыхали в отеле на острове Марко, когда разразился шторм. Они решили укрыться в ближайшей к пляжу хижине, но именно в нее ударила молния.

Девушки пострадали от «косвенного удара». Трое из них получили легкие травмы, но все четверо были доставлены в местную больницу. После страшного инцидента девушки сделали одинаковые татуировки в виде молний в благодарность за то, что остались живы.

«Просто слава Богу, что мы здесь сегодня», — сказала Даниэль, уже находясь в тату-салоне. Ее подруги с ней полностью согласились.

Ранее молния попала в женщину, ответившую в грозу на телефонный звонок.