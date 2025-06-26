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В Башкирии подросток на мотоцикле едва не утонул в болоте

В Башкирии подросток поехал кататься на мотоцикле и застрял в болоте
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Госкомитет РБ по ЧС

В Янаульском районе Башкирии подросток поехал на лесную прогулку на мотоцикле и застрял в болотистой местности. Об этом сообщает комитет по ГО и ЧС республики.

15-летний житель Янаула оказался в ловушке во время мотопрогулки. Мальчик выехал в лес и застрял на болотистом участке. Сообщение о подростке поступило в экстренные службы, но мальчик сумел выбраться самостоятельно до приезда спасателей.

Медицинская помощь ему не потребовалась.

До этого в Кинешме помощь спасателей потребовалась школьнику, который гулял вдоль реки и увяз в болоте по пояс. В экстренные службы обратились дети, которые сообщили, что их приятель попал в беду. Выяснилось, что подростки гуляли вдоль берега реки Кинешемка, один из них оказался на заболоченном участке местности. Мальчик по пояс увяз в трясине и не смог выбраться самостоятельно. Спасатели подошли к берегу на лодке, и с помощью подоспевших пожарных сумели вытащить ребенка из ловушки.

Ранее в Нижегородской области отец с шестилетней дочерью заблудились во время рыбалки.

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