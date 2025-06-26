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«Рамблер» стал лауреатом премии «Приоритет: Цифра 2025»

LLM-портал Rambler&Co отметили в номинации «Цифровое СМИ»
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Rambler&Co

Rambler&Co стал обладателем национальной премии в области информационных технологий «Приоритет: Цифра 2025», сообщает пресс-служба медиахолдинга.

Церемония награждения прошла 25 июня 2025 года в Общественной палате РФ. Портал отметили за создание высокотехнологичного LLM-портала в номинации «Цифровое СМИ».

Как отметила директор департамента контента и технологий Rambler&Co, исполнительный директор «Рамблера» Анна Иванова, эта победа имеет особое значение для команды портала.

«Она перекликается с нашей ключевой миссией: помочь разобраться в потоке информации, который обрушивается на современного активного человека, придать информации прикладное значение, благодаря мини-сервисам для жизни. От лица нашей команды хочу поблагодарить жюри премии за высокую оценку, мы видим в этой награде стимул для дальнейшего технологического развития, чтобы быть рядом с миллионами россиян, которые выбирают нас», — добавила она.

Напомним, трансформация портала «Рамблер» была завершена в конце прошлого года. Платформа объединяет новостной агрегатор, развлекательные и тематические медиа, мини-сервисы для повседневных задач и почту. При этом все функции работают с применением искусственного интеллекта. Так, пользователям доступен блок «Картина дня», который ИИ формирует в режиме реального времени, предоставляя важные события с контекстными подсказками, а также полезный контент и встроенные сервисы.

Отмечается, что премия «Приоритет: Цифра 2025» направлена на продвижение передовых информационных технологий и цифровых проектов российских компаний. Она способствует повышению авторитета отечественных разработчиков программного обеспечения, увеличению спроса на ИТ-продукты и привлечению инвестиций для цифровой трансформации.

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