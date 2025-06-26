Терроризировавшую соседей звонками в дверь женщину посадили в тюрьму

Daily Mail: британка получила 3 года тюрьмы за то, что терроризировала соседей

Британка терроризировала лондонскую пару звонками в дверь «утром, днем и ночью» и была приговорена к трем годам тюрьмы, пишет Daily Mail.

Жительница Лондона, 52-летняя Дрина Грей, была приговорена к трехлетнему сроку заключения за жестокое и систематическое преследование пары, проживающей этажом выше. Кампания запугивания, продолжавшаяся 18 месяцев, включала угрозы физического насилия, порчу имущества, шумовые атаки и издевательства, зафиксированные камерами дверных звонков.

Как рассказали Бен и Эмма, они въехали в квартиру в 2022 году. В апреле 2023 года ниже по лестничной клетке поселилась муниципальная арендаторша Дрина Грей. Конфликт между Беном и Грей начался сразу после того, как Грей обвинила его в том, что он пнул её собаку — это было зафиксировано камерами видеонаблюдения.

После этого Грей начала, как позже сказал суд, «беспощадную кампанию» против молодой пары. Она многократно звонила в их дверные звонки, угрожала, оскорбляла, позволяла своей собаке испражняться возле их двери, громко включала музыку и пылесосила коридор рано утром. По словам Бена, постоянный стресс и напряжение привели к тому, что он лишился работы.

Бен подробно рассказал в Королевском суде Кингстона-на-Темзе, как ситуация негативно сказалась на его психическом состоянии. Он признался, что чувствовал себя униженным, находился в постоянном страхе и тревоге, страдал от депрессии. Из-за постоянного страха он перестал чувствовать себя в безопасности дома, прекратил встречи с друзьями и несколько месяцев жил у знакомых.

«Эта ситуация полностью разрушила мою жизнь. То, что должно было быть для меня счастливым периодом – владение собственным жильем – стало настоящим кошмаром», – заявил он.

Судья Питер Лоддер признал Грей виновной в преследовании с целью запугивания и угрозами применения насилия, а также в двух актах вандализма (разрушении камер дверного звонка и нарушении общественного порядка).

«Вы превратили жизнь ваших соседей в настоящий ад. Вы вели эту кампанию круглосуточно. Ни одно предупреждение не смогло остановить вас», – подчеркнул судья.

Ранее пенсионерку, несколько лет пугавшую соседей магическими ритуалами, отправили лечиться.